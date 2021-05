Grávidas sem comorbidades já podem tomar vacina contra a Covid-19 em Rio Branco

As grávidas sem comorbidades já podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira, 10, em Rio Branco.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), serão imunizadas mulheres à partir do terceiro mês de gravidez. Para isso, basta que as mulheres busquem as unidades de saúde com o cartão de Pré-Natal, façam o cadastro e já se vacinem.