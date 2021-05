Em versão online, Festival Pachamama 2021 começa dia 15 e vai até 22 de maio

Está chegando aí mais uma edição do Festival Pachama Cinema de Fronteira. A 11ª edição, de 15 a 22 de maio, em formato online e totalmente gratuita.

Em oito dias de programação serão exibidos filmes latinos e brasileiros, em pré-estreias nas mostras temáticas, o Encontro De Festivais De Cinema Da Amazônia Legal, mesas de debates e oficina.

Como tema criativo e temático: “Mirações, a transcendência, um outro mundo possível”, desenvolvido pelo artista visual Léo Lage, o Pachamama pretende instigar à reflexão e debate com o objetivo de transmitir uma energia de renovação e apontar novos caminhos e perspectivas.

Em sua versão on-line, o festival optou por convidar os filmes a serem exibidos, a partir de uma criteriosa curadoria. Assinam a curadoria Marcelo Miranda, crítico e pesquisador de cinema, escreve para revista Cinética e é curador de diversos festivais, entre eles, destaca-se o Cine BH, e o crítico de cinema Marcelo Cordero, boliviano radicado no Acre, um dos criadores do Festival Pachamama, responsável, principalmente, pela curadoria dos filmes latinos.

A programação apresenta as mostras: Competitiva de Longas Latinos; Cinema é Política; Mostra Amazônia, Mostra Originários, Mostra Escola de Cinema da Amazônia e Mostra Geraldo Sarno.

O Festival Pachamama é uma realização da Saci Filmes e Yaneramai Films, financiado com recursos da Lei Aldir Blanc do governo Federal, e edital estadual do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Acesse a programação: https://cinemadefronteira.com.br/?fbclid=IwAR3DD2kNfyGWzcWdXsN5T32l_-Y5OBsj2i-mgK02HTMyeLbGLuSzbl2lVvU