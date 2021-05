Dependente químico ferido a golpes de faca foge do Pronto-Socorro

O dependente químico Rosemir de Almeida Oliveira, de 37 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta segunda-feira, 10, na rua Baguari, bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Rosemir estava usando droga com outro dependente químico quando começaram uma discussão. O agressor em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu o abdômen de Rosemir. Após ação, o acusado fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Ao dar entrada no hospital, Rosemir ainda com efeito de entorpecente, surtou, discutiu com o médico, tirou o soro que estava no braço e fugiu do Pronto-Socorro.

A Polícia Militar esteve no local e não conseguiu encontrar o autor do crime.