Dados mostram que menos de 1% das pessoas tem reação após tomar a vacina

Mais de um ano após a chegada da pandemia da Covid-19 no Acre e o estado passar por dois surtos, os números da doença no Acre começam a diminuir. Apesar da situação ainda ser considerada muito grave, o estado tem apresentado nas últimas semanas uma diminuição, principalmente no registro de novas pessoas infectadas.

Os números menores são creditados à chegada da vacina. De acordo com o boletim mais atualizado disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE) já foram aplicadas quase cem mil doses de vacina no Acre, sendo 74.383 primeiras doses e 16.690 doses.

Com o passar do tempo de administração da vacina tanto no Acre como no resto do mundo, caiu por terra mais uma das tantas fake news produzidas durante o tempo de pandemia sobre os efeitos das vacinas em quem é imunizado.

De acordo com o levantamento do Acre das quase cem mil pessoas imunizadas no estado, menos de um por cento registraram reações, o que é chamado pela saúde de adventos adversos após a vacinação contra a Covid-19.

O número de 607 notificações de reações até o momento são todas de eventos leves ou também chamados de eventos adversos não graves. As maiores incidências registradas são de dor cabeça e fadiga, seguidas de outras ocorrências com menos incidência como náusea, diarreia, mialgia, calafrios, perda de apetite, tosse e congestão nasal.