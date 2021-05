Após reunião com Socorro, Calegário decide retirar assinatura de CPI

O deputado estadual, Fagner Calegário (Podemos), confirmou ao ac24horas na noite desta segunda-feira (10) que está retirando sua assinatura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que visa investigar irregularidades na educação, na gestão de Mauro Sérgio Cruz.

Segundo o parlamentar a decisão se deu após uma reunião com a secretária de educação, Socorro Neri, que, em sua visão, veio para solucionar os problemas da pasta. “Resolvi dá um voto de confiança na secretária, que hoje mostrou empenho no pagamento dos servidores das empresas terceirizadas”, declarou.

Calegário destacou que com a instalação da CPI, os trabalhadores poderiam perder seus empregos. “Retirar significa garantir a comida na mesa dos trabalhadores, a sobrevivência das famílias. Significa também, garantir que eles não serão demitidos. Uma investigação desse porte poderia causar transtornos e bloqueios de repasse públicos”, concluiu.

Com a retirada da assinatura de Calegário, o grupo que organizou a CPI, composto por membros da oposição e independentes, contarão com apenas 8 assinaturas, os mesmos necessários para a instalação da Comissão. Porém, caso se concretize a retirada do deputado petista Jonas Lima, a CPI da Educação, que pretendia investigar a educação entre os anos de 2016 a 2020, englobando a gestão do PT, deve ser retirada.