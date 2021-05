Alysson descarta ida ao PSDB e garante permanência no PP

Prestes a deixar a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) o secretário, Alysson Bestene, declarou ao ac24horas na manhã desta segunda-feira (10) que são improcedentes os rumores de que iria sair do Progressistas para ingressar já na presidência do Partido da Social Democrático Brasileiro (PSDB).

Entretanto, Bestene ressaltou seu carinho e respeito a trajetória política do partido tucano e do MDB no Acre, siglas nas quais recebeu convites. “Não procede essa minha saída do Progressistas para assumir a presidência do PSDB, a minha militância e a parte orgânica de partido é no PP”, explicou.

Em contrapartida, o secretário de saúde não negou que esteve recentemente reunido com os presidentes regionais do PSDB e MDB, mas, as reuniões visavam apenas fortalecer a aliança com o governo para as eleições do ano que vem. “O objetivo foi fortalecer a aliança partidária em prol da revelação do governador”, disse.

Por fim, Alysson voltou a cogitar que seu objetivo político do próximo ano é uma candidatura a uma cadeira de deputado federal pelo grupo do Progressistas. “Existe a possibilidade, mas, é muito cedo para falar sobre isso, talvez, início do ano que vem”, argumentou.