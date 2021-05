Fernanda Hassem participa do encerramento da semana em homenagens as mães em Brasiléia  

Neste domingo (9), é comemorado o Dia das Mães. E com a intenção de celebrar a data e homenagear as mães feirantes, a prefeitura de Brasiléia encerrou na manhã deste domingo a semana em homenagem às mamães.

A atividade contou com apresentações artísticas, sorteio de brindes, atendimento de saúde, vacinação de rotina e distribuição de bolo especialmente preparado para as homenageadas.

Para a prefeita Fernanda Hassem realizar a atividade na feira é mostrar a importância de estar perto, com atenção e carinho a todos nesse momento. “Agradeço a Deus pelas conquistas da vida e parabenizar todas a mães nesta data tão especial, mesmo em tempos de pandemia, nossa equipe fez diversas atividades durante a semana e hoje estamos encerrando aqui na feira, por termos tantas mães trabalhadoras que merecem o nosso carinho e homenagem nessa data tão importante em nossas vidas. Parabéns a todas as mamães do mundo, em especial do Acre e da nossa querida Brasiléia”.

A prefeita Fernanda Hassem participou da atividade acompanhada dos secretários, assessores, equipes da saúde, assistência social, cultura, comunicação, agricultura e obras. O evento foi realizado na feira municipal Maria Florêncio.

