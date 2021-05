Companhia aérea lança promoção de passagem por apenas R$ 199 nos voos de Rio Branco

A partir de 20 de maio a Gol vai retomar os voos diretos aos sábados entre Rio Branco e Manaus. Os voos entre as duas capitais foram suspensos em março deste ano em função do aumento dos casos de Covid-19 no Acre e no Amazonas. A companhia está vendendo as passagens aéreas entre as duas capitais por apenas R$ 593,76, valor com todas as taxas incluídas.

A Gol também lançou promoção nos voos sem escalas entre Rio Branco e Cruzeiro para quem planeja viajar ainda no mês de maio. A ida e a volta podem ser compradas por R$ 496,46, valor com todas as taxas incluídas. Sem considerar as taxas, a passagem de ida custa apenas R$ 199,90. (Veja detalhes na imagem abaixo). Quem está em Cruzeiro do Sul também encontra passagens pelo mesmo valor para a capital acreana para viagem ainda esse mês.

Nos voos de Rio Branco para Brasília a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 791,24. Os outros destaques são os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para a cidade do Rio de Janeiro por R$ 1.028,19. Da capital acreana para São Paulo há opções de ida e volta por R$ 1.096,21.

Todas as passagens aéreas desta promoção estão com as taxas incluídas. Os voos são para viagens em maio e junho, mas para outras datas é possível garantir voos baratos. Basta escolher a data no link que se encontra no final deste link.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos de RIO BRANCO

Partindo de Rio Branco (ida e volta)

