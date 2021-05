Candidatos se aglomeram antes da realização de concurso da PRF

Dezenas de jovens foram flagrados aglomerados neste domingo (9), em frente ao Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, local onde estão sendo realizadas as provas objetivas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No local, é possível observar o flagrante de vários candidatos descumprindo algumas das normas de saúde, como por exemplo, o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel.

Por conta desse tipo de violação às normas sanitárias, a seleção que tem 1.500 vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal e que teria provas no dia 28 de março, foi adiada, tendo em vista a atual situação da pandemia no país, as avaliações foram remarcadas pelo Cebraspe para 9 de maio.

No entanto, uma liminar na Justiça Federal que pretendia suspender novamente as avaliações foi derrubada pelo vice-presidente em exercício, desembargador Francisco de Assis Betti, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu pela manutenção da aplicação das provas no dia 9 de maio de 2021 (domingo) mesmo com a situação sanitária decorrente da Covid-19.

De acordo com o desembargador federal, a suspensão impacta na operacionalidade da Polícia Rodoviária Federal, no fluxo da carreira e resulta em dano ao erário.