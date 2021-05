Socorro Neri diz que assumirá interlocução junto aos sindicatos para evitar greve da educação

Após a decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), que notificou o governo do estado sobre a decisão da categoria de decretar greve por tempo indeterminado a partir da próxima semana e não reiniciar as atividades nem de forma remota. A reportagem do ac24horas entrou em contato neste sábado (8) com a secretária de educação, Socorro Neri, que adiantou que usará o diálogo para intermediar as reivindicações da categoria junto a equipe econômica do governo.

“Agiremos por meio do diálogo, e isso tem sido demonstrado já nos primeiros dias da minha chegada à SEE. Já me reuni com o presidente do Colégio de Diretores de Escolas Públicas Estaduais, e também com os representantes dos sindicatos (Sinteac, Simproacre e Sintas) buscando conhecer as pautas em negociação”, declarou.

Neri destacou que nessas reuniões com os sindicado, solicitou o adiamento do movimento paredista, se comprometendo a assumir pessoalmente a interlocução com a equipe econômica do governo. “Estou convencida de que há disposição do governo em dialogar e solucionar tudo o que for legal e possível nesse momento de restrição orçamentária”.

A gestora pontuou que adquiriu essa certeza após quatro bons exemplos ocorridos no decorrer da semana, em que, cumprindo recomendação do governador Gladson Cameli, concluiu a resolutividade de quatro pendências importantes do governo com os servidores da educação, entre eles, envio para Assembleia Legislativa do projeto que prorroga a Bolsa dos profissionais e gestores que atuam em escolas de tempo integral, por prazo indeterminado, pagamento do Prêmio VDP, em parcela única, na primeira semana de junho, início no dia 12 de maio, dos pagamentos de salários atrasados dos trabalhadores que prestam serviço, estabelecendo uma programação para colocar os salários em dia e por último, início do repasse da primeira parcela do PDDE, que é um projeto que permite o uso dos recursos do salário-educação para o pagamento de pessoal durante o estado de calamidade provocado pela pandemia do novo coronavírus (PL 2.906/2020). com intensificação nas próximas semanas.