Comunicação inova com transmissão ao vivo da inauguração da ponte sobre Rio Madeira

A Secretaria de Estado de Comunicação do Acre inovou e com muita ousadia fez a transmissão ao vivo de toda solenidade de inauguração da ponte sobre o rio Madeira. Além das rádios Difusora Acreana e Rádio Aldeia FM, somente a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fez a cobertura com radiodifusão em tempo real da região do Distrito do Abunã.

“Foi um desafio colocado pelo secretário de Comunicação Rutembergue Crispim. Durante três dias, técnicos da Rádio Difusora Acreana se deslocaram até a região do Abunã para planejar o melhor sistema de transmissão, uma vez que no local da solenidade não tinha sinal algum para comunicação”, disse Jairo Carioca, diretor da Rede Aldeia de Rádios.

Além da transmissão das rádios Aldeia e Difusora, a Agência de Notícias do Acre, site institucional do governo, realizou a cobertura especial do evento com a alimentação de textos e fotos ao longo do dia, em tempo real. A equipe, composta por repórteres, fotógrafos e cinegrafistas acompanhou detalhes dos bastidores do evento à cerimônia.

O evento desta sexta-feira, 7, que inaugurou a superestrutura de 1.517 metros de extensão de uma ponte, a um custo de mais de R$ 150 milhões, liga o Acre ao restante do país, realizando o sonho da integração.

Os bastidores

Enquanto técnicos trabalharam na instalação de equipamentos para a transmissão, o secretário Rutembergue Crispim viabilizou politicamente, com as equipes dos cerimoniais do Palácio do Planalto e do Palácio Rio Branco, a autorização e o credenciamento dos profissionais que foram escalados para participar da cobertura.

“Foi uma articulação complexa porque envolvia o setor de segurança da presidência, os nossos equipamentos foram instalados em torres próximas da ponte e interligados com o sistema de som do palco central onde ficaram as autoridades, mas, no final deu tudo certo” comentou Junior César, diretor de jornalismo da RDA.

A cobertura jornalística pelo Sistema Público de Comunicação do Acre foi feita por meio de um pool de emissoras AM e FM com apresentação dos radialistas Jairo Carioca e Júnior César e reportagens de Ivan de Carvalho e Floriano Oliveira. As 9h do histórico dia 7 de maio, a transmissão entrou no ar e foi repetida praticamente todo o estado e o sul do Amazonas.

Equipe do governo do Estado na ponte sobre o rio Madeira, acompanhando o governador Gladson Cameli e a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli Foto: Pedro Devani.

“O sinal foi transmitido via rádio através de uma torre para uma central em Vista Alegre a 30 km da ponte onde ocorreu a solenidade e depois via internet para o nosso sistema”, explicou Raimundo Fernandes, diretor da Difusora Acreana.

O governador Gladson Cameli falou com exclusividade para o sistema público de Rádios que ouviu também secretários de Estado do Acre e de Rondônia, além de parlamentares da bancada federal dos dois estados, empresários do setor produtivo e outras autoridades presentes no evento.

Para o secretário de Comunicação, todos que se esforçaram para essa cobertura histórica orgulham o Sistema Público de Comunicação. Ele agradeceu o empenho de toda a equipe da Secretaria.

“Agradeço o esforço, a dedicação e a disponibilidade de cada um que foi para a cobertura da inauguração da ponte, essa obra que tem um significado histórico tão grande para o Acre, e aos que ficaram em Rio Branco dando o apoio para os profissionais que estavam no evento. Foi um verdadeiro show de competência e dedicação da nossa equipe. Sei que ainda faremos muito pela comunicação institucional do nosso Estado com a equipe forte que temos”, destacou Crispim.