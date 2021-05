Primeira frente fria do ano chega ao Acre e provoca sensação térmica de 15 graus

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O acreano finalmente tirou a capa de frio do armário em 2021. No início da noite desta quinta-feira, 6, a primeira friagem do ano começou a baixar as temperaturas no estado. De acordo com os institutos de meteorologia, a sensação térmica na madrugada foi de 15 graus celsius.

Durante esta sexta-feira, 7, a temperatura continuará baixa, oscilando entre 17 a 23 graus. A expectativa é que o frio dure o final de semana e só comece a ir embora na tarde de domingo.

Como acontece tradicionalmente após uma friagem, os próximos dias serão de sol forte, sem chuvas e com as noites mais frias do que o normal.