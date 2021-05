PF prende três empresários do Polo de Cruzeiro do Sul

Durante operação realizada nesta quinta-feira, 6, com apoio do IBAMA, a Polícia Federal prendeu em flagrante, três empresários do Polo Moveleiro de Cruzeiro do Sul pelo crime de receptação qualificada de madeira .

O objetivo da ação, segundo a assessoria de comunicação da PF, foi a repressão da prática de crimes ambientais e o comércio ilegal de madeira na região.

Os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autuaram três empreendimentos madeireiros e doaram mais de 72 mil metros cúbicos de madeira para os órgãos parceiros das Forças de Segurança Pública.

A Polícia Federal não divulgou os nomes dos presos.