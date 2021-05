Na Ponte do Rio Madeira, Luciano Hang ganha “carona” de Bolsonaro

Imagem: Reprodução/UOL

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), ganhou uma “carona” de moto com o chefe do Executivo nesta sexta-feira, 7, na inauguração da ponte do Rio Madeira, localizada em Rondônia.

A ponte, construída sobre o Rio Madeira, vai interligar as capitais Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia, conectando os acreanos à malha rodoviária federal na BR-364.

Com 1.517 metros de extensão, a Ponte do Abunã é a segunda maior em água doce do Brasil. A obra começou em 2014, mas teve diversas paralisações. O investimento total foi de R$ 148 milhões. A rota também vai permitir a conexão com a BR-317, a Transoceânica.