ICMbio anuncia edital para contratar agente ambiental com vagas para o Acre

Depois do Ibama, o ICMbio também anuncia contratação de novos profissionais para fiscalização ambiental. A portaria 257, publicada na edição desta sexta-feira (7) do Diário Oficial da União anuncia a contratação de Agente Temporário Ambiental e indica quais unidades de conservação os aprovados irão atuar.

No Acre, a previsão inicial é que selecionados atuem na sede administrativa do ICMbio de Brasiléia, Sena Madureira, na ESEC do Rio Acre e Parque do Divisor.

“A íntegra dos Editais, com indicação do quantitativo de vagas, período de inscrição, critérios de seleção e outras informações serão disponibilizadas no link: http://www.icmbio.gov.br/portal/”, informa a portaria.