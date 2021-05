Gladson chega a ponte do Rio Madeira e diz que “Acre viverá um novo tempo”

Uma hora antes de iniciar a cerimônia de inauguração da Ponte sobre o Rio Madeira, o governador Gladson Cameli chegou na manhã desta sexta-feira, 7, ao palco montado pela assessoria do Palácio do Planalto antes do presidente Jair Bolsonaro e do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

Em entrevista a imprensa, Cameli afirmou que a inauguração da ponte elevará a economia do Acre em outro patamar. “Isso aqui é a realização de um sonho, um dia histórico e tenho certeza que a economia do Acre chegará a outro patamar”, disse.

O governador ainda enfatizou que o trabalho do governo federal foi primordial para este feito. “O presidente Jair Bolsonaro foi o principal incentivador desta obra e temos orgulho de tê-lo hoje. É um marco. O Acre encerra um ciclo de isolamento”, disse.