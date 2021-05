Em Xapuri, Secretaria de Educação suspende funcionamento por casos de Covid-19

A transmissão do novo coronavírus segue preocupante em Xapuri, município com o maior número de casos na regional do Alto Acre e terceiro em incidência da doença no estado. Pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) já são mais de três mil casos confirmados com 32 mortes pela doença.

Nesta quinta-feira, 6, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu o funcionamento presencial e não abriu as portas nesta sexta-feira, 7. De acordo com a secretária, Fernanda Abreu, a razão foi o fato de dois membros da equipe de assessores do ensino rural terem testado positivo para a doença.

“Estão com sintomas leves, tosse e dor de cabeça, mas já foram medicados e estão em isolamento domiciliar. E por medida de segurança, achamos melhor fechar a secretaria nesta sexta-feira, que vai passar por um trabalho de higienização e desinfecção pela equipe da saúde”, explicou a secretária.

A Secretaria Municipal de Educação de Xapuri perdeu um de seus servidores na última sexta-feira, 30 de abril, vítima da Covid-19, o professor Cleilton da Silva Castelo, 44 anos, razão pela qual o quadro de funcionários da pasta ainda estão muito abalados psicologicamente, segundo afirma a secretária.

Ainda nesta quinta-feira, a única casa lotérica da cidade, a Globo da Sorte, também foi obrigada a suspender o atendimento ao público por conta da contaminação de todas as funcionárias pelo novo coronavírus. Em setembro do ano passado, a mesma situação havia ocorrido. Não há previsão para o retorno dos serviços.