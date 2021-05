Caldo grosso no Senado

A DISPUTA do Senado na eleição do próximo ano pode ser uma das mais renhidas que o estado já presenciou, tal é a quantidade de nomes que se apresentaram até o momento. O que é bom para a democracia, além do grande número de candidaturas, é que os nomes que se lançaram são qualificados.

Entre as novidades está o advogado Sanderson Moura (PSOL), que já confirmou ao BLOG DO CRICA, de que ele estará na campanha pela única vaga de senador.

Sanderson, um destacado advogado criminalista, respeitado na sociedade, não é marinheiro de primeira viagem, tem militância na política desde os tempos estudantis, e pelas suas qualidades pode enriquecer muito o debate. A briga pelo Senado será uma briga de caldo grosso. Isso é bom.

OBSERVAÇÃO INTERESSANTE

UM leitor do BLOG mandou uma série de considerações interessantes e pertinentes. A questão não é só anunciar a liberação de recursos para o estado, existe todo um rito até chegar nas licitações, que muitas das vezes não são nem concluídas das verbas que dormitam há anos. Sintetizando, não é dizer que se destinou um valor do governo federal, que amanhã o dinheiro já estará liberado e a obra pode ser iniciada de imediato. Certo.

ACUMULANDO DERROTAS

O PREFEITO Tião Bocalom vem acumulando derrotas políticas na Câmara Municipal de Rio Branco. Não ganha uma. O seu projeto que repassava recursos para as empresas do transporte público foi derrotado, e agora, sofre nova derrota com a derrubada do seu veto ao projeto que permitia marcar consultas por aplicativos.

ASSESSORIA LÚCIDA

O PREFEITO Bocalon precisa de uma assessoria mais lúcida, não existia argumento para vetar o projeto da vereadora Michelle Melo (PDT), de marcar consultas por aplicativos. Até porque, a medida ajudaria na gestão.

REUNIÃO CONSTRANGEDORA

A reunião do MDB, ontem, para dizer que entrou no governo, foi constrangedora. Se sentia isso nas feições do deputado federal Flaviano Melo (MDB) e do senador Márcio Bittar (MDB), por não ter um deputado da sigla apoiando a decisão. Pelo contrário, todos estão contra o governo, e são peças-chaves na manutenção da “CPI da Educação”, na ALEAC. Foi um espetáculo tristonho.

NÃO É ISSO, BITTAR!

A EMENDA foi pior que o soneto. Não é verdade a afirmação do senador Márcio Bittar (MDB) que os três deputados do MDB estão na CPI, porque o governador Gladson disse não ter nada contra. A verdade é que, os deputados Roberto Duarte (MDB), Meire Serafim (MDB) e Antonia Sales (MDB), não falam mais a língua do governo.

QUE MANIA!

NÃO deu para entender o desabafo, que o MDB não se sente dentro do governo Gladson. O Flaviano Melo (MDB) tem a mulher em cargo de confiança, indicou seu protegido Raimundo Sabonete para a Agricultura, o Márcio Bittar indicou o secretário da SEDUR, que junto com a Agricultura é área do partido, o Pádua Bruzugu tem uma diretoria, e o MDB está fora?

NÃO HÁ OUTRO CENÁRIO

O CENÁRIO verdadeiro é que os dirigentes do MDB apostavam que levariam a sigla em peso para dentro do governo, mas não convenceram parte importante do partido, o exemplo é a “CPI da Educação”, que só existe por causa do MDB. Contra fatos reais, não há argumento.

GONZAGUINHA, VIRADO NOS TRINTA!

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) é um dos mais ativos com sua presença em comunidades distantes do Juruá, ouvindo para dar soluções. Mas, não deve buscar um mandato na Câmara Federal, tende ir para a reeleição.

SERIA UM SUICÍDIO

COM O PSDB em dificuldades para montar uma chapa para a Câmara Federal, seria um suicídio deixar uma quase certa reeleição para a ALEAC, por uma aventura.

QUESTÃO DE CONFIANÇA

NADA a contestar, contra a escolha do Valtim José para a chefia do gabinete do prefeito Tião Bocalom. Para um cargo deste porte, se exige alguém de estrita confiança.

GANHAM OS PROFESSORES

QUANDO o governador Gladson Cameli esquece a ideologia, aceita sugestão do deputado Daniel Zen (PT), mandando para o Legislativo, projeto que garante o pagamento de bolsa de incentivo aos profissionais de Educação, atua como estadista. E, ganha o professor.

FORA DA POLÍTICA

O BLOG tem informação de que a secretária de Educação Socorro Neri não deve ser candidata a cargo eletivo, em 2022. Deve ficar na função até o fim do governo Gladson.

PARA CONFERIR

NÃO IMPORTANDO quem mais colaborou para a sua construção, a Ponte do Abunã- Madeira, deve ser festejada. Sobre os comentários de que baixará o preço dos produtos vindos para o Acre, quero ver para crer.

FOCAR NO TRIVIAL

PARA recuperar seu capital político perdido neste início de gestão, o prefeito Tião Bocalom tem que se dedicar ao feijão com arroz da cidade limpa, sem buracos, médicos nas unidades de saúde, o lixo coletado, e deixar em um plano ao longo prazo, as obras de grande porte. Sucede a uma ex-prefeita que saiu bem avaliada pela população.

FECHANDO DETALHES

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, deve apenas fechar detalhes até o fim do mês, para vir atuar na coordenadoria política do governador Gladson Cameli.

CORRER SOLTO

COM a desistência do deputado Gerlen Diniz (PP) de disputar um mandato de deputado federal, caso se confirme a candidatura do prefeito Mazinho a Federal, este correrá solto no colégio eleitoral de Sena Madureira.

FORA DE ROTA

ENCONTRA-SE fora de foco uma aliança entre o senador o Petecão (PSD) e o ex-senador Jorge Viana (PT), aliança deste porte só num eventual segundo turno ao governo.

MEIA-BOCA

O EX-DEPUTADO Jairo Carvalho anunciou que, passa a se juntar ao grupo político do governador Gladson, e não apoiará a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD). É uma decisão meia-boca, porque o Jairo continua no PSD.

RESQUÍCIOS DA CAMPANHA

A SUA DECISÃO é um resquício da campanha para a prefeitura de Senador Guiomard, quando Petecão não apoiou seu candidato, mas a prefeita Rosana Gomes.

PEDRA CANTADA

CANTEI a pedra neste espaço que, o ex-vereador Helder Paiva fracassaria na tentativa de aproximar os vereadores da capital da prefeitura, por não haver interesse do prefeito Bocalon. Ele quer os vereadores lhe fiscalizando.

NÃO HÁ CLIMA

OS PROFESSORES são vão voltar para as aulas presenciais depois que a categoria estiver vacinada. E, estão certos. Não pode se exigir a exposição da categoria na pandemia

SERIA CONVIDADO

O DEPUTADO Marcos Cavalcante deve deixar o PTB. Seria também convidado a sair, porque com a sua presença no partido, fica difícil montar uma chapa para a ALEAC.

CONSELHO DOS CARDEAIS

O PT montou um “conselho dos cardeais,” para definir os rumos do partido na eleição de 2022. É formado por Jorge Viana, Marcus Alexandre, Binho Marques e Raimundo Angelim. JV funciona como coordenador.

CAMINHO NATURAL

O CAMINHO natural é que os partidos de esquerda, como PT-PSB-PCdoB-PSOL, estejam juntos em torno de uma candidatura ao governo na eleição do próximo ano.

SEGUNDO TURNO

O CLIMA que vai se formando é que, a eleição para o governo no próximo ano venha a ser decidida num segundo turno, devido ao potencial das candidaturas.

CENÁRIO QUE SE DESENHA

PODEMOS ter em 2022, um cenário em que se tenha o Jorge Viana (PT), Gladson Cameli (PP), e o senador Sérgio Petecão (PSD), de candidatos a governador.

PRATICAMENTE EM CAMPANHA

DOS TRÊS NOMES acima, o senador Sérgio Petecão (PSD) já se encontra numa pré-campanha, girando direto pelos municípios do interior, montando chapa e alianças.

HOMEM DO LUPI

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) é um nome certo do partido para disputar um mandato de deputado federal. Tchê é homem de confiança do cacique do PDT, Carlos Lupi.

FRASE MARCANTE

“Não é batendo com uma esponja que conseguimos pregar um prego na parede”. (Ditado uruguaio).