Bolsonaristas se aglomeram para ver o presidente Jair Bolsonaro

Milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se aglomeram nas barreiras montadas pela segurança do Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira, 7, dos dois lados da Ponte sobre o Rio Madeira que deverá ser inaugurada.

Com cartazes, faixas de apoio, distribuição de bandeiras e gritos de guerra, os apoiadores fazem homenagens.

O presidente, juntamente com os governadores do Acre e Rondônia entregam nesta sexta a ponte. O tráfego de carro deverá ser liberado a partir de amanhã deste sábado, após a estrutura da inauguração ser desmontada.