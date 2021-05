Assuero Veronez diz que “balsa era sinônimo de atraso, coisa do século XV”

O presidente da Federação da Agricultura do Acre (Faeac), Assuero Veronez, está presente na solenidade de inauguração da Ponte sobre o Rio Madeira na manhã desta sexta-feira, 7.

Ao ac24horas, o representante da classe agropecuária afirmou que a Balsa que era o principal meio de travessia de insumos e passageiros para o Acre era sinônimo de atraso.

“A balsa era sinônimo de atraso, coisa do século XV. Imagine as possibilidades que isso vai trazer para o nosso Estado que está aberto para o agronegócio, na produção de grãos e de proteína animal. Acredito que agora o Acre será bem visto por investidores do mundo inteiro”, disse.