Apoiador do presidente Bolsonaro quer saber quem são os “mandantes da facada”

Em meio a multidão de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aos arredores da ponte sobre o Rio Madeira, um tem chamado atenção.

Com um cartaz pedindo que o chefe do Planalto revele quem foram os mandantes da facada que ele levou durante a campanha das eleições 2018, desferida por Adélio Bispo, o fã de Bolsonaro virou o centro das atenções.

O fotojornalista do ac24horas captou a imagem do apoiador do presidente.