Acre irá receber 3.200 doses da CoronaVac para segunda dose

O Ministério da Saúde (MS) começa a enviar nesta sexta-feira (7), para os estados e Distrito Federal quase 1 milhão de doses da vacina Covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan com matéria-prima importada. Nesse caso, o Acre receberá 3.200 doses do imunizante.

O novo lote da CoronaVac, recebido pela pasta, é destinado apenas para a segunda dose, com o objetivo de completar os esquemas vacinais de mais de 900 mil pessoas.

A previsão da pasta comandada por Queiroga é de que todas as Unidades Federativas recebam os imunizantes a partir deste fim de semana.

De acordo com a MS, as vacinas estão sendo enviadas doses para ajuste no esquema e/ou continuidade do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO): nesse caso, estados e DF poderão utilizar o quantitativo para conclusão dos esquemas incompletos ou para seguir com a vacinação de grupos prioritários, usando as doses para o esquema completo (dose 1 e 2).

A pasta da saúde destaca que o objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. No caso da vacina do Butantan, o intervalo entre as doses é de quatro semanas. A MS reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença.