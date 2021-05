UPA do 2º Distrito passará por desinfecção e deixará de atender casos da Covid-19

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou na noite desta quinta-feira, 06, que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2° Distrito, em Rio Branco, fechará nesta sexta-feira, 7, a partir das 19h, para desinfecção do local para o retorno dos atendimentos das patologias que já eram atendidas pela unidade anteriormente.

Relacionado

Ao ac24horas, a Sesacre informou que a decisão ocorreu devido a redução significativa no número de atendimento e internação de pacientes acometidos pela Covid-19, fazendo-se necessário mudanças.

No dia 17 de março, a UPA do 2º distrito voltou a atender casos suspeitos de Covid-19 devido ao aumento nos números de casos e as constantes filas em busca de atendimento no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

“A partir do dia 10 de maio do corrente, esta Unidade de Pronto Atendimento voltará a atender casos de rotina a que lhe é devido, deixando de ser referência para atendimento de casos de Covid-19. A Unidade atenderá pacientes suspeitos e/ou confirmados de contaminação pelo coronavírus até às 19hs desta sexta-feira, 7, ao passo que fechará as suas portas para limpeza interna e externa, fazendo desta forma, a descontaminação de toda a Unidade”, afirmou.

A Sesacre informou que os ambulatórios estarão sem funcionamento, tendo a permanência de médico apenas no bloco de emergência para possíveis intercorrências que possam surgir.

“A Unidade voltará a funcionar normalmente na segunda-feira, 10, a partir das 7hs, atendendo os casos de rotina, que já são de conhecimento de todos”, encerrou.