Sebrae e federações assinam acordo de resultados do “Protagonismo Empresarial”

Na tarde desta quarta-feira (5), o Sebrae no Acre recebeu os presidentes da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) e da Federação da Agricultura do Acre (Faeac), para tratar e assinar o acordo de resultados do “Protagonismo Empresarial”.

O Protagonismo Empresarial tem o objetivo de fomentar a atuação do Sebrae, e sua rede de parceiros, na promoção do empreendedorismo e na implementação de medidas de melhoria do ambiente de negócios para o desenvolvimento dos territórios, fortalecendo as entidades empresariais. “O Sebrae foi criado para fortalecer o pequeno negócio, o empreendedorismo e o produtor rural. O nosso trabalho objetiva transformar, fazer com que as coisas aconteçam, tudo isso dentro de uma parceria coordenada com as federações”, declarou o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.

As ações são trabalhadas dentro do associativismo e do cooperativismo, com foco na organização, constituição, reestruturação e funcionamento do sistema associativo e sindical do estado, nos segmentos de comércio, serviço, indústria e agronegócio, fazendo com que se tornem fortes, permanentes e sejam vistos como fundamental para o desenvolvimento de um ambiente favorável às Micro e Pequenas Empresas (MPE’s).

De acordo com o presidente da Faeac, Assuero Veronez, o projeto está cumprindo seu papel, fortalecendo as relações – entre sindicatos e associações – e proporcionando maior assistência aos usuários. “O convênio firmado pelo Sebrae com as entidades representantes dos setores produtivos tem alcançado pleno êxito no fortalecimento, especialmente, dos sindicatos municipais de cada setor, e isso se traduz em uma importante ação de regularização e robustecimento desses sistemas”, disse.

“Precisamos, enquanto representação de classe, além do poder de mobilização, ter a condição de orientar e informar em tempo real todos esses empreendedores do estado, como um todo, mas acima de tudo ter a condição de informar de forma correta”, pontuou o presidente da Fieac, José Adriano.

O acordo do Protagonismo Empresarial deve resultar no fortalecimento das associações comerciais, os sindicatos rurais e os núcleos da indústria do Acre. “O Sebrae entrou para movimentar essa realidade de ter uma instituição que funcione, tenha vida própria e faça a união dos empresários de cada cidade”, disse Rubenir Guerra, presidente da Federacre.

Com informações da assessoria do Sebrae/AC.