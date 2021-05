Rodrigo Damasceno será afastado e Feijó continuará sem obstetra

O ex-prefeito e médico Rodrigo Damasceno, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (6), para avisar que pedirá afastamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e com isso, não deverá assumir a função de médico obstetra e ginecologista no Hospital Geral de Feijó, no interior do Acre.

Damasceno destacou sua indignação pelos profissionais de saúde, incluindo o secretário Alysson Bestene, pelo fato de não ter sido comunicado da sua transferência de local de trabalho.

“Não concordo com a forma que fizeram, me trataram como uma mercadoria, ninguém da Sesacre conversou comigo a respeito e soube em primeira mão por matérias publicadas em sites, e somente hoje tiveram a decência de me avisarem com esse pedaço de papel. Agradeço aos gestores pela conversa que não tiveram comigo, limitando a importância do nosso trabalho a entrega de um documento sem ao menos conversar. Bem como, ao nosso secretário Alysson Bestene Lins que no dia que saiu na mídia essa notícia se encontrou comigo e não teve a decência de me comunicar”, desabafou.

O ex-prefeito de Tarauacá revelou que está cansado por conta do pandemia do coronavírus e, por essa razão, deverá aproveitar o período de afastamento para descansar. “Estou cansado e preciso de um tempo para me recuperar. Amanhã, vou pedir afastamento sem ônus, tanto da minha metade que enviaram para Feijó quanto da outra que iria ficar em Tarauacá. Recuo um pouco, irei cicatrizar algumas feridas, mas em breve retorno com toda força”, encerrou.