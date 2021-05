Presidente da Aleac prestigia com deputados inauguração da Ponte do Abunã nesta sexta

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), junto com o primeiro secretário do parlamento estadual, Luiz Gonzaga (PSDB) e vários outros deputados estaduais participa nesta sexta-feira, 6, participa da solenidade de inauguração da ponte Ponte do Abunã, construída sobre o Rio Madeira, que terá também a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“A ponte do Rio Madeira já é um marco histórico pela importância da sonhada obra para o desenvolvimento econômico do estado do Acre e para a integração nacional, além da interligação com o restante do Brasil e também a viabilidade até os portos peruanos que dão acesso ao Pacífico” avalia o deputado Nicolau Junior ao destacar a grande importância da inauguração.

Nicolau Júnior destaca a magnitude da Ponte do Abunã que vai reduzir o tempo e os custos das viagens do Acre para os outros estados do país, uma vez que os veículos não precisarão esperar mais pela travessia na balsa. Atualmente os veículos fazem uma parada, que pode demorar horas para a travessia do rio. Com a inauguração da ponte a travessia será realizada em poucos minutos.

A estrutura de concreto e aço, uma das maiores já erguidas pela engenharia na Amazônia, possui 1,5 quilômetro de extensão e 14,4 metros de largura. A ponte possui duas pistas de rolagem, acostamento em ambos os lados e passarela para pedestres. Apesar de estar localizada em território rondoniense, a ponte do Madeira é um sonho antigo dos acreanos.

“Junto com os deputados vamos prestigiar esse importante evento para o povo acreano e para os caminhoneiros que perdiam muito tempo na travessia do Rio Madeira. com a inauguração agora em poucos minutos conseguirão atravessar o rio unindo definitivamente o Acre e Rondônia e também abre as portas do Brasil para o Pacífico”, disse Nicolau.