Prefeitura de Rodrigues Alves terá festividade virtual do Dia das Mães

A prefeitura de Rodrigues Alves realizará neste domingo, 9, uma festa virtual em alusão ao Dia das Mães. Nesta quinta-feira, 6, as equipes, lideradas pela primeira dama, Sâmia Cristina, entregaram cartões com senha numérica para que as mães concorram ao sorteio de vários prêmios durante a live de comemoração.

A transmissão será por meio do Facebook e Instagram da prefeitura a partir das 9h da manhã, com homenagens e apresentações de artistas locais.

O prefeito Jailson Amorim agradeceu pelas doações feitas e reforça o convite para que os munícipes assistam à festa virtual em homenagem às mães de Rodrigues Alves.