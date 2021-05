Prefeito Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, prestigiou posse da nova alcadesa de Cobija

Ana Lúcia Reis assumiu o cargo nesta quarta-feira, 5. A nova alcaldesa, que equivale ao cargo de prefeito no Brasil, nasceu em Porvenir, no departamento de Pando, mas é filha de brasileiro e neta de português.

Ana é proprietária do hotel mais conhecido dos acreanos em Cobija, o Açaí, e já foi representante da região no Congresso Nacional da Bolívia, por duas vezes, como deputada. Pela segunda vez vai cuidar dos destinos de Cobija.

“Só o fato de ser brasileira e ter essa conexão com o Brasil vai nos ajudar bastante para intercambiar alguns tipos de conhecimentos e projetos que virão de lá para cá. O que nós queremos é aproveitar o desenvolvimento do Brasil em diferentes áreas como a produção sustentável do Acre”, disse ela.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, prestigiou a posse da nova administradora de Cobija e disse que está muito feliz pelos laços que ela tem com o Brasil.

“A eleição da Ana Lúcia Reis nos deixa muito felizes, pois sabemos que esse vínculo de brasilidade vai facilitar ainda mais o estreitamento dos laços de amizades e parcerias entre as duas cidades”, afirmou.

Conselho Municipal de Cobija

Juan Manuel Ruiz é o presidente do órgão legislativo da capital Pandina. Ruiz faz parte da aliança Comunidade de Integração Democrática, terceira força política do município.

A diretoria é completada por Giovanna Castedo, do Movimento do Terceiro Sistema (MTS), que foi eleita vice-presidente, e Daniela Dominguez, do Movimento ao Socialismo, que foi eleita secretária.

O Conselho é composto por quatro conselheiros do MTS e igual número do MAS. O grupo de Ruiz tem dois conselheiros e se completa com um único conselheiro do MDA. Duas administrações consecutivas do domínio do MAS são rompidas tanto no Conselho quanto no Executivo.

A nova prefeita, Ana Lucia Reis, assumiu na segunda-feira passada como autoridade máxima em Cobija. Desta vez, Reis participa com as iniciais do MTS e não com as do MAS, partido do qual já era responsável pelo município.

Com informações da Assessoria da prefeitura de Epitaciolândia e do jornal boliviano El Deber.