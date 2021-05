MS informa que Acre recebe mais R$ 24,9 mil para medicamentos especializados

O Ministério da Saúde publicou na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial da União a portaria 833, que aprova o repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento, referente a abril, maio e junho de 2021, para aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde.

O valor total a ser repassado às unidades é de R$ 89.792.540,34 que corresponde a um valor mensal de R$ 29.930.846,78.

A parte que cabe ao Acre é a mesma do trimestre passado: ou seja: o valor de pagamento em abril, maio e junho de 2021 as informações aprovadas pelas unidades federadas em dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-833-de-29-de-abril-de-2021-318245497