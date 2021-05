Ministro diz que Ponte do Madeira deve baixar preço de mercadorias em até 6% no Acre

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para relatar que com a finalização da ponte sobre o Rio Madeira, que vai ligar o Acre ao restante do país, o transporte de alimentos e materiais para o estado acreano deve ficar mais barato para os acreanos.

O ministro acredita que o preço das mercadorias deve cair em até 6%. “A conclusão da Ponte do Abunã pelo governo Jair Messias Bolsonaro, ligando o Acre à malha rodoviária nacional, deve levar a uma economia imediata de cerca de 6% sobre produtos adquiridos em outras regiões”, declarou.

Tarcísio destacou que a queda nos preços deve ocorrer, pois o frete para o estado deixará de incluir o custo embutido de até R$ 290 por travessia de balsa pelo Rio Madeira.

A inauguração da Ponte do Madeira será nesta sexta-feira (7) às 11 horas da manhã e deverá contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do governador Gladson Cameli e demais autoridades.