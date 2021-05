Into permitirá visitas à pacientes internados com Covid-19 nos leitos clínicos e de UTIs

A direção do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da Covid-19, em Rio Branco, anunciou nesta quinta-feira, 06, a liberação de visitas de familiares aos pacientes internados com Covid-19 tanto na clínica médica quanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As visitas têm que ser agendadas com antecedência no setor de assistência social do Into.

Em entrevista à imprensa, o diretor do Into, Osvaldo Leal, afirmou que a medida só foi possível agora devido a taxa de ocupação reduzir drasticamente. Dos 140 leitos clínicos, só 40 estão ocupados. “Na UTI, onde há 50 leitos, desde fevereiro começamos a liberar visitas em casos muito específicos. Na clínica só foi possível agora devido à diminuição no número de pacientes, porque tudo tem que ser feito com muito cuidado para não haver contaminação dos familiares”, explicou.

Para adentrar no local, os visitantes têm que usar máscaras, luvas e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) dentro dos ambientes.

Para os pacientes da UTI é permitida uma visita por turno e na enfermaria, no máximo 4 visitas. Todas são acompanhadas por médicos, assistentes sociais e psicólogos. As visitas são rápidas e apenas um familiar pode entrar. “A equipe médica pode solicitar a presença de um familiar em casos específicos, como para um paciente que esteve muito tempo na UTI e foi extubado, por exemplo, ou então a demanda pode partir da família por meio da assistência social e nós liberamos”, salientou.

Osvaldo Leal afirmou que a medida é benéfica tanto para o paciente como para família já que o intuito é tranquilizar os familiares com relação aos cuidados dispensados aos pacientes dentro do Into. Ele relatou casos de melhora do quadro geral do paciente após visitas de parentes.

“As visitas desmistificam ideias sobre a forma como os pacientes são tratados. A família vê de perto todo o cuidado com que os doentes são tratados por toda a equipe e isso deixa todos mais tranquilos. Nos que estão na clínica, que se comunicam com os familiares e equipe, a melhora no quadro geral é visível. Mas mesmo para os que estão inconscientes, o contato é muito importante. Nós estimulamos que haja gestos de carinho e que a família ponha áudios de outros parentes para os doentes escutarem. Já presenciamos várias histórias lindas em momentos assim”, encerrou.