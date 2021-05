Internação em UTI particular cresce, mas mortes caem 50% no Acre

Os dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) mostram que o número de casos da Covid-19 é oscilante, mas as internações seguem tendência de queda.

Dos 106 leitos públicos de UTI existentes, 62,26% estão ocupados e, no total geral, 188 pessoas com resultado positivo para Covid-19 estão internadas nesta quinta-feira (6) -redução de 3,6% em comparação ao dia anterior.

As internações em UTIs privadas no entanto, aumentaram 13% em 24 horas.

A melhor notícia do dia é que as altas médicas cresceram 50% em comparação à quarta-feira (5) e as mortes nos hospitais caíram 78% em 24 horas.

O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) registrou 279 casos, sendo 153 deles confirmados por exames RT-PCR, 123 por testes rápidos e 3 por critério clínico epidemiológico. O número de infectados saltou de 78.610 para 78.889 nas últimas 24 horas. 528 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O DVS diz que há duas pessoas na lista de espera por UTI, informação aparentemente contraditória com os dados que mostra ocupação bem abaixo dos 100%. Ou seja: não pode existir fila em UTIs se estas não estão totalmente ocupadas.