Gladson diz que Bolsonaro vai tirar Acre do isolamento com inauguração de ponte em RO

O governador Gladson Cameli (Progressistas), em entrevista ao Gazeta Alerta, nesta quinta-feira, 06, falou acerca da inauguração da Ponte do Rio Madeira, na região da Ponta do Abunã, em Rondônia, que ocorrerá nesta sexta-feira, 07, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros e da bancada do Acre. A obra foi iniciada pela presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014. No programa, ele falou ainda sobre a Covid-19 e as eleições de 2022.

Com custo da obra superior a R$ 150 milhões, a ponte tem 1.520 quilômetro de extensão e 14,45 metros de largura, com duas pistas, dois acostamentos e uma passarela. O Chefe do Executivo afirmou que a ponte traz um novo momento para o Acre e agradeceu o empenho do presidente Jair Bolsonaro para a conclusão da ponte.

“A obra que muitos duvidavam tá aí, iniciou-se no governo da ex-presidente Dilma e que se concluiu hoje com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o qual eu sou muito grato pelo apoio que tem dado. Amanhã ele corta a fita conosco e junto com a população, principalmente com Deus, tirando o Acre do isolamento”, afirmou.

Ao ser questionado sobre as eleições de 2022, Cameli afirmou que os adversários já anteciparam o pleito do ano que vem para agora, mas destacou que como Chefe do Executivo deixará a política para o tempo certo.

“A eleição já tá antecipada: é amanhã. Esqueceram o Covid-19, ninguém sabe se vai tá vivo ano que vem, eu sei que vamos tá porque eu tô fazendo o meu dever que é deixar política para o tempo certo e fazer o que eu tenho que fazer, que é colocar vida em prioridade. Garanto à sociedade que o governo não vai parar de medir esforços, enquanto não tiver toda a população imunizada. O fato é que vão querer achar defeito pra tudo, mas agora vamos raciocinar; esses que estão tumultuando a eleição, se colocaram pelo menos o pé na estrada de fato a proteger as pessoas? Se eu colocar a política como prioridade, eu não posso ter o respeito e pedir à população para que eu me mantenha como governador. Eu vou cumprir o que diz na Constituição Federal que é o direito à vida. É muito ruim antecipar as eleições”, salientou.

Cameli informou que na próxima terça-feira, 11, se reunirá com o Embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) para pedir a doação de vacinas contra à Covid-19. O gestor informou que a reunião se trata de uma possível doação aos Estados, que compõem a região Amazônica.

“Eu quero comprar qualquer vacina que esteja homologada pela Anvisa para que a gente possa imunizar a população do nosso Estado. Estamos participando do Consórcio e houve a carta de intenção, inclusive, assinamos, mas infelizmente tem situações que não dependem do governador. Estamos tratando com todos os laboratórios, inclusive, dia 11, em Brasília vou pra uma reunião tratar com o Embaixador dos EUA acerca da doação de vacinas. Vou levar nossa real situação devido a fronteira ao Embaixador”, encerrou Cameli.