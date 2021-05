Garçom tem casa invadida por criminosos e é executado com seis tiros, no Belo Jardim

O garçom Jhonatan Silva Cruz, de 32 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 6, dentro de sua residência localizada na rua das Palmeiras, no bairro Belo Jardim II, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os criminosos chegaram em uma motocicleta, invadiram a residência, renderam a vítima, o colocaram de joelho e efetuaram seis tiros que atingiram a cabeça, peito e abdômen de Jhonatan. Após a ação os bandidos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo garçom que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia chegou a informar a reportagem do ac24horas que a vítima não tem envolvimento com facção.