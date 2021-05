Fies: Senado aprova suspensão de pagamentos em 2021

Projeto segue para aprovação da Câmara dos Deputados

O Senado aprovou, na última quarta-feira (5), um projeto que suspende o pagamento de mensalidades do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) neste ano.

O texto em discussão no Congresso visa prorrogar o prazo de suspensão do pagamento do Fies em 2021. No ano passado, em razão da pandemia, foi sancionada a interrupção dos pagamentos das mensalidades até o fim de 2020.

Agora, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados e, se for aprovado, vai para a sanção do presidente da República, que poderá sancionar o texto integralmente, parcialmente ou vetá-lo integralmente.

O Fies é um programa do governo destinado aos estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades de uma faculdade privada. No período de inscrições, os interessados devem se inscrever de forma gratuita no site do Fies. Neste ano, o período de inscrição do primeiro semestre foi entre 26 e 29 de janeiro de 2021. Já para o segundo semestre as inscrições ficarão abertas de 27 a 30 de julho.

Para participar da seleção, o estudante precisa atender a alguns critérios como ter um fiador e uma renda familiar bruta que não ultrapasse cinco salários-mínimos.

Neste primeiro semestre de 2021, o programa ofertou 40 mil vagas e utilizou as notas de 2010 a 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um dos critérios de avaliação. Os estudantes precisaram comprovar média de 450 pontos no Enem e média acima de zero na redação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil