Família de jovem clama por ajuda para adquirir medicação que só pode ser vendida para o Estado

Em uma publicação endereçada ao governador Gladson Cameli, familiares da jovem Alice Rodrigues, 24 anos, clamam por ajuda do Estado para adquirir o medicamento chamado “Torgena”, fabricado pela Pfizer, no Brasil. Alice foi internada grávida na Maternidade Bárbara Heliodora no dia 23 março.

Ao ac24horas, o marido Snalley Lima, 30 anos, contou que os médicos tiveram que realizar uma cesárea, enquanto ela estava entubada em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Pronto Socorro da capital, no dia 27 de março. O bebê teve alta médica, no entanto, passou quatro dias entubado após o parto de emergência, segundo relatou o pai.

Snalley Lima conta que a esposa Alice Rodrigues passou 28 dias no tubo, mas agora se encontra traqueostomizada, porém em decorrência das sequelas do vírus, contraiu uma superbactéria chamada “KPC”.

A superbactéria que Alice contraiu é a Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase mais conhecida como “KPC”. A superbactéria existe há muito tempo, mas, a partir do início dos anos 2000, desenvolveu um gene de resistência, o que passou a dificultar muito o tratamento.

O Torgena é o único antibiótico específico para o combate desta bactéria. Ele é uma combinação do antibiótico ceftazidima com o avibactam, molécula que confere ao produto maior eficácia sobre a KPC e outras bactérias multirresistentes.

“Hoje, ela tá na traqueostomia, mas acabou contraindo uma superbactéria chamada “KPC” e o medicamento que ela está precisando é muito caro e para dificultar mais ainda o medicamento só pode ser comprado por pessoa jurídica e só a Pfizer vende, ou no outro caso, em caso de liminar da justiça, porém isso vai demorar tempo e a minha esposa precisa desse medicamento pra ontem. Peço ajuda de todos e peço ajuda ao governador Gladson Cameli”, afirmou.

O medicamento “Torgena” que pode salvar a vida de Alice não é fornecido pelo Pronto Socorro e cada caixa com 10 ampolas custa entre R$ 7 a 8 mil, Alice precisa de 40 ampolas para o tratamento, ou seja, R$ 36 mil. “Estamos tentando mobilizar para que chegue ao governador, é uma corrida contra o tempo”, afirmou o marido.

Quem puder ajudar, os familiares disponibilizaram o PIX: 000.761.282-61 Snalley Abreu de Lima, [marido] para recebimento de recursos para compra da medicação.