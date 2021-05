Entrevista coletiva de Bolsonaro só será definida na hora da inauguração de Ponte

O Palácio do Planalto não confirmou a realização de entrevista coletiva com o presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração da Ponte do Madeira nesta sexta-feira (7) em Abunã (RO).

“A coletiva será definida durante a solenidade”, informou ao ac24horas nesta quinta-feira (6) a Superintendência Estadual de Comunicação de Rondônia.

Razões de segurança podem definir a coletiva presidencial. Ao longo da semana, forças de segurança planejam o trabalho a ser realizado durante a Cerimonia de Travessia, o ato solene de entrega da ponte. A Polícia Rodoviária Federal do Acre e Rondônia já traçaram seu planejamento.