Governo publica decreto que antecipa 13º para aposentados e pensionistas do INSS

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União o decreto que antecipa o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas da Previdência Social. Normalmente, o pagamento do 13º ocorre em agosto e novembro.

Segundo o decreto, o pagamento ocorrerá em duas parcelas: a primeira, será paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho. A segunda será paga com os benefícios do mês de junho, entre 24 de junho e 8 de julho.

A antecipação do 13º para os aposentados faz parte do pacote de medidas do governo para mitigar os efeitos da pandemia e estimular a atividade econômica. Em 2020, também houve antecipação do pagamento e a primeira parcela foi paga em abril e a segunda, em maio.

Acesse: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.695-de-4-de-maio-de-2021-317790895