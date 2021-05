Garotada do Galvez enfrenta Atlético Mineiro nesta quarta pela Copa do Brasil Sub-20

O Galvez inicia nesta quarta-feira, 5, sua caminhada na segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. O adversário é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. A partir das 15 horas (horário do Acre), no estádio Sesc Alterozas, o Imperador enfrenta o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

O time acreano chegou a segunda fase após goleada no Londrina do Paraná por 5 a 1. O Galvez entra em campo buscando fazer história, já que nenhum clube do Acre chegou às quartas de final da competição.

A vaga será decidida em dois jogos. Após a partida de hoje, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 9, no Florestão em Rio Branco, a partir das 17 horas.