Flaviano e Bittar anunciam R$ 8 milhões para construção da ponte sobre o Rio Andirá

Nesta quarta-feira (5) o deputado Flaviano Melo e o senador Marcio Bittar anunciaram a destinação de mais de R$ 8 milhões para a construção da ponte sobre o Rio Andirá, que dá acesso ao projeto Tocantins, em Porto Acre.

A articulação dos emedebistas garantiu a reserva do montante no relatório de Márcio ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2021. O compromisso foi selado ao lado do prefeito do município, Bené Damasceno (PP-AC), de vereadores e de lideranças políticas do município.

A informação é da assessoria do deputado Flaviano Melo, que destacou a importância da obra para a comunidade e agradeceu a parceria do senador Marcio Bittar. “A ponte sobre o riozinho Andirá é um desejo antigo dos moradores de Porto Acre. Quando conversei com Marcio a respeito desta necessidade, ele não pensou duas vezes e prontamente atendeu meu pedido.”

Já Bittar explicou a origem do recurso e pediu cautela no acompanhamento da obra. “Serão R$ 8 milhões oriundos de uma emenda de relator. Ou seja, o recurso está garantido, agora é necessário todo um acompanhamento minucioso da execução da obra e utilização do montante. Por isso, peço ao prefeito que não poupe esforços para garantir técnicos vistoriando diariamente esta obra”, destacou o senador.