Delegado diz que havia drogas em festa clandestina de Mâncio Lima

O delegado de Mâncio Lima, José Obetânio, já intimou 20 pessoas que participaram da festa clandestina realizada durante todo o final de semana em um sítio no Ramal do Batoque, zona rural do município. As oitivas serão iniciadas amanhã na delegacia para andamento do inquérito policial.

Segundo ele, pelo menos 4 crimes teriam sido cometidos no local: contra a saúde pública, uso de drogas, corrupção de menores e desobediência ao Decreto Governamental. As penas somadas, segundo Obetânio, podem resultar em prisões.

“Todos vão pagar na forma da lei. Nós vamos identificar e responsabilizar os que promoveram e participaram da festa, e proceder de acordo com o rigor da lei. Cada um responderá perante a justiça por seus atos e não haverá impunidade”, ressalta.

A festa reuniu cerca de 200 pessoas no sítio no sábado e domingo. Muitos chegaram ao local em ônibus que saíram lotados de Cruzeiro do Sul para Mâncio Lima. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que no local ninguém usava máscaras e houve um grande consumo de bebida alcoólica.

O sítio onde a festa foi realizada, em Mâncio Lima, seria de uma mulher, que ainda não teve o nome divulgado pela polícia.

