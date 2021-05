Cruzeiro do Sul não registra mortes por Covid-19 em 24 horas

Depois de 2 dias com mortes por Covid-19, nesta quarta-feira, 5, o Boletim Diário do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, não traz registro de óbito pelo coronavírus.

Na unidade hospitalar há um total de 43 pacientes, com 28 na clínica e 15 na UTI, sendo 4 Cruzeiro do Sul, 4 de Tarauacá, 1 de Feijó, 2 de Mâncio Lima, 2 de Guajará, 1 de Eirunepé e de 1 Envira. As três últimas são cidades de Amazonas.

Nas últimas 24 horas foram registradas 6 altas hospitalares.