Vereadores cobram volta de atendimento odontológico nas UBS e URAPs de Rio Branco

Os vereadores Lene Petecão, Samir Bestene e Rutênio Sá cobraram em sessão online desta terça-feira (4), a volta dos atendimentos de odontologia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade de Referência de Atendimento da Capital (URAPs) na capital.

Em sua fala, Samir Bestene afirmou que nas suas andanças pela capital tem escutado da população a cobrança pela volta dos atendimentos. “Tenho visitado as UBS e Uraps e tenho certeza que todos nós temos sido muito cobrados em relação aos atendimentos de odontologia nos bairros de Rio Branco. Tenho visto estruturas físicas com duas e três cadeiras, mas os serviços não voltaram para a comunidade. A vacinação chegou e eles já foram vacinados. Esperamos que esse serviço volte o mais rápido possível. O Frank Lima afirmou que iria voltar até no final do mês e a gente espera que esse serviço volte o mais rápido possível”, afirmou.

A vereadora Lene Petecão (PSD) disse que em visita no Santo Afonso ao lado do prefeito Tião Bocalom o cobrou publicamente acerca do retorno dos atendimentos. “Eu acho que ele nem gostou muito, mas eu disse que ele precisa passar uma régua nessa situação vexatória que é não ter atendimento dos odontólogos nos postos de saúde”, relatou.

O dentista e vereador Rutênio (Progressistas) defendeu a realização de concurso efetivo para essa área. “Existem várias URAPs e UBS com cadeiras paradas e materiais sendo vencidos. Temos que cobrar um concurso efetivo. A população hoje não tem condição de pagar uma consulta particular”, defendeu.