Rio Branco inicia a imunização de pessoas com comorbidades a partir dos 58 anos

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Nesta segunda-feira, 3, foi o primeiro dia de vacinação para pessoas com comorbidades em Rio Branco. De acordo com a prefeitura, o movimento nas unidades de saúde que aplicam a vacina foi bem mais tranquilo do que se esperava.

Com a chegada de novas vacinas nos últimos dias, a prefeitura avança na campanha de vacinação. Nesta terça-feira, 4, as vacinas vão estar disponíveis para a população que tenha comorbidade e idade a partir dos 58 anos de idade.

É importante lembrar que para poder se imunizar é preciso comprovar a comorbidade por meio de um laudo médico e fazer um cadastro em Unidade Básica de Saúde ou Urap. Na hora do cadastro é preciso levar, além do laudo, um documento de identificação e o cartão do SUS.

A prefeitura disponibiliza 10 pontos de vacinação espalhados pela cidade, confira abaixo, lembrando que no caso do drive-thru no antigo pátio do Detran em frente ao 7 BEC é exclusivo para a segunda dose destinada aos idosos.