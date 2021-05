Prefeitura põe placa em repartições públicas com o lema “Disciplina”

As repartições públicas da prefeitura de Rio Branco ganharão placas da nova gestão com o lema “Disciplina”. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (4), pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas) na sede da Prefeitura. Estiveram presentes o senador Sérgio Petecão, a vice-prefeita Marfisa Galvão, secretários e diretores do município.

Segundo o gestor, ao invés da foto do prefeito será colocado placas nas secretarias e diretorias. Na placa, foram colocadas fotos do campo e de vários serviços desempenhados pela Prefeitura de Rio Branco.

“A palavra ‘disciplina’ pra mim é tudo. Quem tem disciplina não rouba, não engana, trata as coisas com muita transparência e clareza. E é nessa linha que a gente quer ver a nossa gestão trabalhando nos próximos anos. O meu nome ficará bem pequeno lá no canto direito da placa”, salientou. Bocalom.

Ao lado de Bocalom, o senador Petecão (PSD) colocou o seu mandato à disposição da gestão do progressistas e dos secretários municipais. Segundo ele, a chance da gestão do Bocalom de dar errado é zero.

“Aqui é uma quebra de paradigma. Esse ato aqui é pra ver como a pessoa é desprovida de vaidade. Ele podia colocar uma foto de paletó e mandar a foto para as repartições, mas ele não faz isso. Isso só demonstra como ele é desprovido de vaidade. A chance dessa gestão dar errado é zero. O Bocalom está preocupado com as pessoas mais humildes”, afirmou.