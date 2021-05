Prefeitura de Rodrigues Alves inicia os trabalhos de restauração de vias do município

A prefeitura de Rodrigues Alves através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta segunda-feira (3), os trabalhos de restauração da Avenida Ulisses Guimarães e da rua Manoel Gomes de Oliveira, que dá acesso à Estrada das Comunidades Profeta e Treze de Maio.

O prefeito, Jailson Amorim, destaca que o maquinário e as equipes, estão preparadas para uma boa execução do serviço de melhoria da ruas e avenidas da cidade, bem como dos ramais na área rural. “Essas vias se degradaram ao longo do último semestre devido às fortes chuvas dificultando o tráfego de veículos e pedestres na região, o que será corrigido agora com esse trabalho que proporcionará um acesso de qualidade, especialmente, a quem delas mais precisa, que são os moradores das comunidades beneficiadas”, ressaltou o gestor

O secretário de Obras, Roni Azevedo, destaca que a determinação do prefeito é “aproveitar cada dia de sol pra trabalhar”.

