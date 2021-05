Mauro Sérgio sai da SEE afirmando que investigados em operação vão provar inocência

Em longo comunicado disparado pelas redes sociais, o professor e ex-secretário de educação, Mauro Sérgio, resolveu quebrar o silêncio e afirmar que tem “a plena certeza na inocência dos amigos que estão sendo investigados: Márcio Mourão, Javã, Cléber e Lane”, declarou.

Ao mesmo tempo em que pede desculpas pelos fatos ocorridos durante sua gestão no exercício do cargo de secretário, o professor diz que os envolvidos têm a sua solidariedade e amizade. “O tempo é o senhor da razão”, acrescenta.

Nenhum dos citados pelo ex-secretário na carta tiveram êxitos nas defesas apresentadas durante as investigações pela Delegacia de Combate à Corrupção (DECOM) que investiga os escândalos da SEE. Um dos citados pelo ex-secretário, Marcio Mourão, foi preso na primeira fase da operação da Polícia Civil. Das seis pessoas que foram presas, uma morava em Cruzeiro do Sul (AC), outra em Fortaleza (CE) e as demais na capital. Quatro são empresários e dois são servidores da SEE. Cleber de Moraes Moura, de 48 anos, teve pedido de liberdade provisória negado pela Justiça.

Como todos os citados pelo professor Mauro Sérgio em sua carta de despedida serão chamados a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) – em fase de instalação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) – o ex-secretário deixa transparecer que os investigados irão abrir a boca durante as oitivas para conseguir provar suas inocências.

Somados, os recursos sob suspeita na SEE ultrapassam os R$ 48 milhões. Somente de verbas destinadas à merenda escolar são apurados a aplicação de R$ 37 milhões em recursos públicos. Outros R$ 10 milhões foram usados para compra de computadores.

O Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência da Polícia Civil do Acre seguir com as investigações na SEE e a Polícia Federal vai entrar na investigação.

Semana passada, o controlador geral do estado, Luis Almir Brandão Soares, já tinha anunciado o reforço do Tribunal de Contas da União, na auditoria iniciada dia 6 de abril na secretaria de estado de educação.

Sem detalhar que cargo ele vai assumir, o ex-secretário também afirma que não sair do governo. Ele detalhou avanços durante o tempo que ficou à frente da SEE. “Não fui um secretário de gabinete, de protocolos e distante de todos. Fui um peregrino a serviço do ensino! Poderíamos avançar mais e obter bons resultados no futuro! Tarefa que será responsabilidade de todos nós que fazemos e acreditamos na educação!”, diz outro trecho do documento disparado pelo ex-secretário.

Confira na íntegra a mensagem divulgada pelo ex-secretário:

Aos Diretores da Secretaria; aos Chefes de Departamentos; aos Coordenadores e Equipes dos Núcleos de Ensino; aos Funcionários e colaboradores amigos da SEE; aos Diretores, Coordenadores de Ensino e Pedagógicos, aos Professores; aos queridos alunos; aos Funcionários de Apoio e demais servidores da Educação Acreana,

Meu muito obrigado por tudo!

Nesses dois anos à frente da SEE sempre buscamos trabalhar visando o melhor para as escolas e alunos da rede estadual. Em nenhum momento o foco foi outro!

Durante este período sempre procurei atender com respeito, carinho e amizade a todos! Nunca coloquei o meu cargo acima dos valores que acredito!

Por isso, peço-lhes desculpas pelos fatos ocorridos! Tenho a plena certeza na inocência dos amigos que estão sendo investigados: Márcio Mourão, Javã, Cléber e Lane. Todos têm a minha solidariedade e amizade! O tempo é o senhor da verdade!

Por fim, gostaria de agradecer ao Governador Gladson Cameli pelo apoio e confiança pelo trabalho que realizamos a frente da SEE e aos demais Secretários (as). Saio da SEE, mas não do governo!

Não posso deixar de reconhecer que este período não foi marcado por atrasos, pelo contrário, mas por avanços, conquistas e por muito trabalho, visando melhorar os indicadores educacionais acreanos!

Basta verificar os resultados do último IDEB, onde o Ensino Fundamental ficou em primeiro lugar na região Norte e em quinto, em âmbito nacional. O ensino médio avançou, mas ainda precisa avançar mais! Por isso, idealizamos, conforme o projeto de governo liderado pelo governador Gladson, as Escolas Vocacionadas que iniciarão suas atividades no dia 10, com o objetivo de desenvolver as aptidões dos alunos e mantê-los por mais tempo na escola.

Deixo a SEE com a consciência tranquila! Pois trabalhei com planejamentos, com projetos educacionais e com a dedicação de uma equipe de profissionais nota dez!

Vital Didonet afirma: “para você me educar você precisa me conhecer”! E foi o que fiz: visitei escolas em lugares distantes e esquecidos de nosso Estado, aldeias indígenas, escolas rurais, algumas delas nunca visitadas por um um Secretário!

Reformamos e levamos melhores condições para muitas dessas escolas frequentadas pelos nossos alunos: segundo prato, uniformes, ônibus escolares, computadores, Chrome books, kits escolares para os alunos do campo, instrumentos musicais para as escolas (kits fanfarras), conjuntos escolares, escolas militares (+ duas neste ano de 2021), Programa Escola em Casa (ensino a distância e apoio pedagógicos para professores e alunos neste período de pandemia), contratações de professores efetivos, apoio pedagógicos e formação continuada aos docentes e equipes gestoras (criamos um Departamento de Formação dos Servidores da Educação, onde se ministram cursos de qualificação profissional), Departamento de Inovação e novas Tecnologias (Viver Ciências nos 22 municípios acreanos, oficinas de robótica para alunos e professores), Implantação em parceria com a Unicef do Programa Busca Ativa visando combater a evasão escolar e etc…

Não fui um Secretário de gabinete, de protocolos e distante de todos. Fui um peregrino a serviço do ensino! Poderíamos avançar mais e obter bons resultados no futuro! Tarefa que será responsabilidade de todos nós que fazemos e acreditamos na educação!

Aos professores da rede e amigos que atuam nos sindicatos e Codep, peço-lhes desculpas por não conseguir obter, um aumento real para a categoria, bem como para os diretores e coordenadores, mas todos são sabedores que não faltou da nossa parte sensibilidade, diálogos e tentativas para atender, levando em consideração o momento em que vivemos, as reinvindicações (VDP, revisão do plano de carreira e a repasse da inflação…).

Saibam que agradeço a todos! Saio de cena, na torcida para que a nova Secretária, minha amiga querida e muito competente, com a sua nova equipe, possam fazer muito mais a frente da SEE! A torcida será grande!

Que o Bom Deus os abençoe! Estaremos juntos com a educação acreana, pois somos educadores e professores e em nossas escolas queremos sempre o melhor!

Deus permaneça sempre com vocês! Não guardem mágoas de mim, apenas fiquem com a imagem de um ser humano que procurou fazer o bem e que acredita no poder transformador da educação!

Abs

Professor Mauro