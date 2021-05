Jenilson Leite diz que ida de Socorro Neri à SEE nada tem a ver com CPI ou com o PSB

O deputado Jenilson Leite (PSB) disse nesta terça-feira (4) que estará nos próximos em Jordão ajudando a população no enfrentamento à Covid-19 no município.

Ele destacou que o pagamento do auxílio insalubridade é aguardado com os cinco meses atrasados e exaltou a nomeação da ex-prefeita Socorro Neri como secretária de Educação do Acre.

“Logrou muitos êxitos na área de educação”, disse Jenilson Leite. “Mas nada tem a ver com nosso posicionamento na Aleac relacionada com a CPI ou com os rumos do partido”, afirmou.

Essa decisão será debatida no âmbito do PSB, disse o deputado.