Gaeco e PM deflagram operação contra o CV no Acre e Rondônia

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 04, a Operação Open Source, visando à prisão de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Ao todo estão sendo cumpridos 47 mandados judiciais, sendo estes 28 de prisão e 19 de busca e apreensão, concentrados nas cidades de acreanas Rio Branco e Porto Acre, além de Extrema (RO).

A operação foi denominada Open Source tendo em vista que a investigação realizada obteve êxito em cruzar elementos captados em fontes abertas, notadamente redes sociais, e publicações realizadas pelos próprios investigados com outros elementos de prova de poder do Gaeco. Nas publicações, os criminosos faziam promoção da organização criminosa.

Além das prisões e buscas, foi determinada ainda pelo Juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa a preservação dos perfis e postagens realizadas pelos investigados nas redes sociais.

Participam da operação, promotores de justiça e 100 policiais militares.