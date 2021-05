Festival Internacional Transamazônico com pauta LGBTQIA+ será realizado no Acre

O Acre vai ser palco do 1° Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico, promovido de 26 a 30 de maio, no formato online e totalmente gratuito. A mostra de cinema reúne produções da Argentina, França e Brasil.

Ao todo, o festival exibe 13 longas-metragens, em cinco dias de programação, até o dia 30 de maio. Os filmes abordam as temáticas de sexualidade, gênero, cidadania e direitos humanos. As exibições serão gratuitas e online, por meio do site do festival.

A mostra traz ao Estado um amplo panorama de produções nacionais e internacionais que se propõem a dialogar e refletir sobre as vivências LGBTQIA+, em diferentes recortes, com foco no respeito às liberdades.

Segundo o idealizador do festival, o produtor cultural Moisés Alencastro, o evento foi criado para entrar na programação oficial de Rio Branco e para levar ao público discussões importantes relacionadas à diversidade e aos direitos da comunidade LGBTQIA+, além de colocar a capital no mapa dos festivais de cinema realizados no Brasil.

O projeto é realizado com recurso da Lei Emergencial Aldir Blanc, por da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).